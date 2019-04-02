От новых iPhone можно будет без провода заряжать другие устройства

Сразу несколько моделей IPhone — главного детища известнейшей на весь мир корпорации Apple — получат поддержку реверсивной беспроводной зарядки, а также аккумуляторные батареи повышенной емкости.

Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо. Прогнозы этого специалиста, указывают средства массовой информации, почти всегда сбываются.

Так, с помощью реверсивной беспроводной зарядки, объясняет Минг-Чи Куо, владельцы iPhone новых моделей смогут заряжать другие свои устройства — например, наушники AirPods. Для этого, что примечательно, их достаточно будет всего лишь положить на заднюю панель гаджета. Но, указывает Минг-Чи Куо, для подзарядки других устройств придется, конечно же, жертвовать энергией самого iPhone.

Также, уверен специалист, корпорация Apple оснастит новые модели iPhone аккумуляторными батареями повышенной емкости. Это несколько компенсирует потери, вызванные зарядкой других устройств от гаджета, объясняет Минг-Чи Куо.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава корпорации Apple Тим Кук объявил о решении снизить цену на продукцию компании в тех государствах, в которых национальная валюта наиболее сильно страдает по отношению к доллару.

Также "Правда.Ру" писала о том, что компания Apple заняла вторую строчку в рейтинге самых прибыльных компаний за минувший год. Так, корпорация, согласно предоставленной информации, заработала порядка 60 миллиардов долларов.

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