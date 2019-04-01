Профессор из Дублина предложил альтернативу одноразовой посуде

Специалисты из стран ЕС, Китая и Гонконга разработали альтернативный пластику материал для изготовления одноразовой посуды и столовых приборов. Они предлагают использовать для этих целей картофельную муку — изделия из нее быстрее разлагаются и могут быть съедобными, что отвечает политике Евросоюза по борьбе с пластиковым мусором.

Результаты работы международного проекта Agrocycle представил на научной конференции в минувшие выходные его руководитель, профессор Университетского колледжа Дублина Том Карран. По его словам, идея съедобной посуды уже вызвала интерес у представителей гостиничного и ресторанного бизнеса.

Помимо экологичности, новая разработка имеет еще одно преимущество — ее внедрение повысит востребованность продукции фермеров, которая может использоваться в качестве сырья для съедобного материала.

"До 20% урожая фруктов и овощей оказывается в отходах — фермеры не знают, как их использовать", — отметил Том Карран.

Как сообщала "Правда.Ру", с 2021 года в странах Евросоюза вводится запрет на использование одноразовой пластиковой посуды, столовых приборов и трубочек для коктейлей с целью снизить темпы накопления мусора с низкой скоростью разложения в морях и на пляжах.

Источник фото: agrocycle. eu

Читайте также

Бой тары: стекло против пластика и алюминия

Пластиковые контейнеры угрожают здоровью человека

Какая посуда самая безопасная