В России создают стиральную машину для использования в условиях космоса

Подмосковная Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" начала разработку космической стиральной машины для оснащения космических кораблей. Корпорация опубликовала на своем официальном сайте видеоролик, в котором конструкторы рассказали о начале разработки.

"Чтобы обеспечить комфортное пребывание космонавтов во время длительных космических экспедиций мы начали разработку стиральной машины, которой предстоит работать в условиях космоса", — говорится в видеозаписи корпорации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как полеты на Марс будут воздействовать на человеческую психику. Специалисты Института медико-биологических проблем РАН провели серию опытов, чтобы понять, как межпланетные полеты скажутся на состоянии человеческого организма. В подмосковном Протвино они облучали радиацией крыс, имитируя условия открытого космоса и поверхности Марса. Дозу радиации подбирали на основании данных, собранных марсоходом Curiosity.

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