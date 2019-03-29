Boeing устранил неисправность самолетов серии 737 MAX

Компания Boeing выпустила небольшое обновление для системы MCAS, которое устраняет неполадку с ошибочным значением датчика. При непредвиденных обстоятельствах система могла направить самолет в пике, так как думала, что нос самолета слишком высоко задран.
Теперь MCAS следит за двумя датчиками, однако в случае несоответствия показаний на них, система может отключиться и полностью передать управление пилотам. Также пилотам предстоит пройти небольшую подготовку на специальном тренажере, которая займет не больше получаса.
Сейчас компания направляет обновление системы в американский авиационный регулятор. После одобрения регулятора, обновление будет установлено на все выпущенные самолеты, которых насчитывается более 350 штук.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о мнении экспертов относительно двух авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX за полгода. После первой авиакатастрофы Boeing 737 Max 8, которая оставила множество вопросов, компания Boeing пообещала разобраться в ситуации, а также разослала пилотам специальные брошюры по взаимодействию с системой MCAS. Однако авиакомпании сообщают, что далеко не все пилоты получили брошюры, поэтому информация не была до них доведена.
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