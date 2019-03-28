Эксперты рассказали о наступлении эпохи тотального контроля

Система тотального слежения за людьми, позволяющая государству в автоматическом режиме подавлять любые проявления неблагонадежности, перестала быть лишь предметом рассуждений футурологов, превратившись в реальность. Об этом заявил советник министра внутренних дел России Владимир Овчинский.

"Тотальная слежка — это наше неизбежное будущее и даже уже настоящее, и ни одно государство в мире от таких возможностей не откажется", — приводит слова Овчинского общественно-политическое издание "Русский день".

Военный эксперт Владимир Козюлин отметил, что для блокирования нежелательных элементов полиция вскоре сможет использовать "не летальное вооружение", что позволит избежать негативной этической оценки ее действий.

Тотальный сбор информации происходит при помощи камер видеонаблюдения, которые уже установлены во всех общественных местах, на транспорте и даже в подъездах жилых домов. Если человек находится в розыске, то попадая в поле зрения одной из этих камер, он сразу же "засвечивается" для правоохранительных органов, поскольку современные средства распознавания фотографий позволяют с высокой степенью точности устанавливать личность гражданина по его изображению.

Современные технологии уже позволяют банкоматам "узнавать" клиента до того, как тот достанет банковскую камеру, а авиаслужбам идентифицировать личность пассажира до предъявления им паспорта.

И хотя российская система слежения и контроля еще далека от китайской, где каждый поступок человека фиксируется для формирования его индивидуального рейтинга, наша страна стремительно догоняет в этой сфере Поднебесную.

Источник фото: pixabay.com

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