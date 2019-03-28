Британский химик создал алкоголь, не вызывающий похмелья

Британский химик из Имперского колледжа Лондона Дэвид Натт разработал напиток, который не вызывает похмельного синдрома, но оказывает на организм схожее со спиртным воздействие. Об этом сообщает агентство News.ru.
По словам создателя, напиток не оказывает нагрузки на организм и совершенно не опасен для здоровья, однако делает человека более раскрепощенным и расслабленным.
Напиток ученый создал еще в 1983 году. До настоящего времени он внимательно изучал то, какое влияние на рецепторы головного мозга оказывает изобретенный им продукт, а также пытался улучшить его вкус. Употреблять напиток можно только предварительно разбавив его соком.
Сейчас изобретение проходит клинические испытания на безопасность. После одобрения регулирующих органов Великобритании, напиток поступит в продажу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, 70% преждевременных смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употребление алкоголя. Причем высокая смертность от алкоголя является результатом не только острых отравлений, но и последствием его длительного употребления. Наиболее уязвимой группой в этом отношении оказались россияне в возрасте от 50 до 60 лет.
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Алкоголь: 200 граммов - минус год
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Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
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Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.