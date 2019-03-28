Ученые выяснили, как полеты на Марс изменят психику космонавтов.

Специалисты Института медико-биологических проблем РАН провели серию опытов, чтобы понять, как межпланетные полеты скажутся на состоянии человеческого организма. В подмосковном Протвино они облучали радиацией крыс, имитируя условия открытого космоса и поверхности Марса. Дозу радиации подбирали на основании данных, собранных марсоходом Curiosity.
Эксперимент позволил скорректировать распространенные представления о характере влияния космического облучения на психическую деятельность. Ранее считалось, что длительное пребывание в космосе приведет к необратимому снижению интеллектуальных способностей космонавтов. Наблюдения российских ученых опровергают этот тезис. Марсианская радиация не оказала серьезного влияния на память и когнитивные способности животных и не изменила уровень их агрессивности.
В то же время специалисты отметили повышенную тревожность у подопытных крыс, вызванную нарушению оборота серотонина. При этом, стресс заставил животных быстрее решать такие задачи, как выход из лабиринта.
Изучая изменения в мозгу крыс, российские ученые планируют разработать систему защиты для космонавтов при полетах на Марс.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о разработках ученых из Красноярского научного центра РАН, которые предложили использовать рыбную чешую для строительства марсианских баз.
Источник фото: wikimedia.org
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