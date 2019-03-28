Глава Росгидромета сообщил о хищении оборудования метеостанций в регионах

Максим Яковенко сообщил, что в его ведомстве идет хищение метеостанционного оборудования, что приводит к большим убыткам. По словам главы Росгидромета, россияне проникают на территорию метеостанций и воруют все, что могут унести.
"Мы столкнулись с серьезной проблемой вандализма. Люди проникают на территорию метеостанций во всех регионах России и расхищают наши объекты. Моему ведомству уже был нанесен серьезный ущерб. С подобной проблемой столкнулись и в Китае, однако там ввели смертную казнь за расхищение метеостанций", — рассказал Яковенко.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала еще одно заявление Максима Яковенко о плачевном состоянии Росгидромета. По его словам, у Росгидромета нет собственных метеорологических спутников, российская метеорологическая группировка спутников "умерла". Он подчеркнул, что специалисты Росгидромета изучают опыт Японии, использующей в метеорологии малые спутники "запускаемые на полгода-год на невысокие орбиты".
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