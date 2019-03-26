В Эстонии планируют создать "судью-робота", который будет заниматься мелкими спорами

Министерство юстиции Эстонии выступило с предложением создать "судью-робота", который бы занимался рассмотрением споров по мелким делам.

Об этом эстонское ведомство попросило Отто Велсберга, главного специалиста по сбору данных в стране.

Специалисту, что примечательно, идея понравилась. Отто Велсберг указал на то, что многие жители постсоветской республики беспокоятся. Они боятся, что если сократить число гражданских служащих, то качество обслуживания серьезно пострадает. Но это не так, делится мнением главный специалист по сбору данных в Эстонии. Отто Велсберг уверен, что "судья-робот", наоборот, поможет Министерству юстиции Эстонии в работе.

Отметим, что современная Эстония уже имеет опыт внедрения искусственного интеллекта в деятельность государственных ведомств. Так, в стране уже есть свыше десятка успешных примеров того, как алгоритм смог заменить живого человека.

Согласно предоставленной информации, эстонский "судья-робот" будет разрешать споры лишь по мелким претензиям на сумму менее семи тысяч евро. Пока проект находится лишь на зачаточном уровне, но уже в текущем году, возможно, будет запущен в тестовом режиме.

Идея робота-судьи может действительно возыметь успех в Эстонии. Дело в том, что порядка полутора миллионов местных жителей уже активно пользуются национальной идентификационной картой, а также давно привыкли к различным онлайн-сервисам — например, онлайн-голосованию или же электронной подаче налоговой декларации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны Российской Федерации предложили оснастить роботов специальными интеллектуальными системами, которые позволят им самостоятельно вступать в бой.

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