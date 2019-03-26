В США планируют испытать на околоземной орбите ядерный двигатель

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США заявило о планах испытания на околоземной орбите ракетного ядерного двигателя. Об этом сообщает журнал The Aviation Week.

Топливом для будущей силовой установки послужит низкообогащенный уран. Производство всех топливных элементов двигателя американские специалисты планируют осуществить аддитивным способом. Окончательная сборка прототипа ракетного ядерного двигателя в целях безопасности будет проведена на околоземной орбите.

На финансирование данного проекта из бюджета Соединенных Штатов в 2020 году уйдет порядка десяти миллионов долларов.

Напомним, в ноябре минувшего года Россия также представила прототип космического аппарата с ядерной энергодвигательной установкой, для работы которого не потребуется солнечный свет и солнечные батареи.

В 2018 году "Центр Келдыша", входящий в государственную корпорацию "Роскосмос", заявил об успешном завершении наземных испытаний системы охлаждения космического ядерного двигателя. В марте 2019 года "Роскосмос" потребовал от научного центра неустойку за несвоевременное выполнение государственного контракта на создание транспортно-энергетического модуля ядерной энергодвигательной установки.

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