Астрофизики из Швеции рассказали о "путешествии" Юпитера к Солнцу

Исследование ученых шведского Университета Лунда показало, что планета Юпитер 4,5 миллиарда лет назад изменила свою орбиту, совершив "путешествие" по Солнечной системе. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Astronomy & Astrophysics, а популярный пересказ публикации — на сайте университета.
На мысль о миграции планеты исследователей навело изучение астероидов, которые двигаются вокруг Солнца по орбите Юпитера. Гипотеза астрофизиков состоит в том, что часть этих астероидов оказалась захвачена гравитацией планеты, пока она двигалась от окраины Солнечной системы к ее центру.
До перемещения расстояние от Юпитера до Солнца было в четыре раза больше, чем сейчас. Планета двигалась по спирали и "путешествие" заняло около 700 тысяч лет. Узнать больше о прошлом планеты астрофизики рассчитывают в 2021 году, когда к спутникам Юпитера отправится космический зонд NASA.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что космическому зонду Juno удалось сфотографировать поверхность Юпитера с рекордно короткого расстояния 3500 километров.
Источник фото: Официальный сайт Университета Лунда
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