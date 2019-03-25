Росмолодёжь будет решать, какие сайты блокировать за склонение детей к "противоправным действиям"

Росмолодёжь получило право принимать решение о блокировке сайтов, которые, по мнению представителей агентства, склоняют детей к "противоправным действиям". Соответствующая информация была опубликована на официальном портале правовой информации.

Напомним, законопроект о блокировке интернет-сайтов, которые вовлекают несовершеннолетних россиян противоправные действия, был принят Госдумой в декабре 2018 года. На тот момент постановление о внесении такого сайта в список запрещенных выносил только суд.

Теперь право принимать решение о внесении сайтов в реестр запрещенных будет Росмолодёжь. Помимо Федерального агентства по делам молодежи, право на блокировку сайтов есть у МВД, Роскомнадзора, Росалкогольрегулирования, ФНС и Роспотребнадзора.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об интересном инциденте с компанией Google и Роскомнадзором. Ведомство внесло поисковый сервис в список запрещенных сайтов, из-за чего россияне столкнулись с проблемами при доступе к Google и его сервисам.

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