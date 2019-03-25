Внутри "Союза" были обнаружены остатки металлической пыли от сверления - Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что внутри космического корабля "Союз" была обнаружена металлическая пыль, которая образовалась при сверлении отверстия.
Чтобы выяснить условия, при которых производилось сверление, космонавты проведут ряд исследований на орбите. Поскольку металлическая пыль была найдена в бытовом отсеке, специалисты не могут сказать, как она там появилась. Возможно, это произошло еще на земле, либо пыль могла быть притянута из другого места, — сообщил Рогозин.
Глава Роскосмоса рассказал о подобном эксперименте, который был проведен в земных условиях. Теперь специалистам необходимо провести аналогичный эксперимент в условиях космоса.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление Дмитрий Рогозина относительно того, что Роскосмос не может определить причину появления отверстия в космическом корабле "Союз" из-за недостаточного количества улик.
Фото: nasaspaceflight.com
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