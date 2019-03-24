Ректор МГУ: изучение мозга, мирового океана и освоение космоса - приоритеты науки

Освоение космоса, а также изучение человеческого мозга и мирового океана являются приоритетными задачами для мировой науки в ближайшие десять лет. Такое мнение в воскресение, 24 марта, озвучил ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, сообщает агентство ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, какие направления в науке будут востребованы через 10-15 лет, Садовничий указал на специальности, связанные с изучением устройства и функционирования человеческого мозга, изучением мирового океана, освоением космоса и экономикой.
"Сердце всех этих вызовов будет оставаться в университете, они будут приобретать здесь большую роль", - добавил он.
Ректор МГУ также указал и на то, что в будущем неизбежно произойдет устранение дисбаланса между развитыми и развивающимися странами, в которых высшее образование станет доступно широким массам населения.
"Возникнет множество университетов в развивающихся странах, где миллиарды уже желающих учиться, - заключил Садовничий. - Университеты будут по-прежнему локомотивом и скрепой общества, надеждой людей на лучшее будущее".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Виктор Садовничий назвал ошибкой переход на Болонскую систему высшего образования. Он выразил желание отказаться от двуступенчатой системы высшей школы, которую ввели в 2011 году.
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