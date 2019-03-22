Ученые снизили тягу к алкоголю у крыс с помощью лазерного излучения

Алкоголизм — пристрастие к спиртным напиткам, физическая и психологическая зависимость от алкоголя — заболевание весьма тяжелое. Медикам и ученым до сих пор не удалось найти по-настоящему действенного средства в борьбе с ним.

На шаг ближе к этому, однако, стали ученые из Соединенных Штатов Америки. О любопытном открытии американских ученых сообщает научное издание Scripps Research.

Так, ученые из США обнаружили, что тягу к алкоголю можно отключить при помощи лазерного излучения. Достаточно, указывают они, лишь знать, на какой именно участок головного мозга стоит воздействовать, чтобы усмирить желание выпить алкоголь. Технология, пишет научное издание Scripps Research, действительно работает.

Ученые "подсадили" на алкоголь подопытных крыс. Когда организм грызунов начинал ощущать острую потребность в спиртном, специалисты из США воздействовали на определенную популяцию нейронов в их мозгу лазерным исключением. Удивительно, но в момент воздействия лазера на их мозг крысы переставали испытывать тягу к алкоголю.

Однако, сообщает научное издание, как только воздействие лазера прекращалось, крысы-алкоголики вновь нуждались в спиртном.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из США выявили полезные свойства томатов в предотвращении развития онкологических заболеваний. Для этого, что примечательно, американским ученым вновь понадобились грызуны.

Фото: pixabay. com.

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