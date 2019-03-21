Под Воронежем нашли ребро мамонта с застрявшим наконечником

Археологи из Института истории материальной культуры РАН обнаружили крайне редкое свидетельство охоты первобытного человека. Ребро мамонта с застрявшим в нем костяным наконечником нашли в Воронежской экспедиции на раскопке древней стоянки "Костенки 14". Артефакт оказался в руках ученых во время зачистки стенки археологического раскопа после дождя и мог погибнуть, если бы не случайное стечение обстоятельств.

"Если бы потребности в зачистке не было или она была бы на 1 см менее глубокой, этой находки не было бы видно. Если бы зачистка была на 1 см глубже, наконечник был бы срезан", — сообщил ТАСС начальник археологической экспедиции Андрей Синицым.

По словам Синицына, ребро с наконечником — явление неординарное и все подобные находки рассматриваются специалистами как "источники с повышенной информационной нагрузкой". Костенковское ребро мамонта скорей всего является древнейшей из подобных находок.

Раскопки в Костенках начались почти 150 лет назад, а с 90-х годов прошлого века там работает государственный археологический музей-заповедник.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об открытии на дне Черного моря затонувшего в 400 году до нашей эры корабля.

Источник фото: wikimedia.org

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