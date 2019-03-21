Небольшая доза анестетика избавит человека от фобий и "душевных ран"

Малая доза анестетика способна помочь человеку избавиться от фобий и излечить нанесенные "душевные раны". Об этом сообщает специализированное медицинское издание Science Advances со ссылкой на совместный доклад испанских и американских исследователей в области клинической неврологии.

Для участия в эксперименте ученые пригласили 50 добровольцев в возрасте от 30 до 45 лет без психических и неврологических диагнозов. С помощью вещества, используемого для внутривенной анестезии, специалисты рассчитывали "стереть" из памяти людей воспоминания об одном из просмотренных ими фильме. В крайне малой дозировке анестетик действительно помог добиться нужного результата.

Исследователи отмечают, что разработанная в дальнейшем методика может быть использована для лечения посттравматических расстройств и стрессов, стирая из памяти пострадавших людей эмоционально окрашенные участки воспоминаний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что группа ученых из американского Университета Дьюка выяснила причину того, почему с возрастом дни кажутся людям более короткими, чем в детстве. Исследователи под руководством физика Эдриана Бежана считают, что такое временное несоответствие объясняется снижением с возрастом скорости обработки поступающей в мозг информации.

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