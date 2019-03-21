"Зима на Солнце" сменилась новыми вспышками активности

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Н. П. Лебедева РАН зафиксировали 20 и 21 марта три новые солнечные вспышки.

"Несмотря на желание связать происходящие процессы с началом нового, 25-го, солнечного цикла, изучение Солнца показывает, что это не так. На Солнце продолжает сгорать "топливо" предыдущего цикла. Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией", — говорится в сообщении на сайте института.

Напомним, что ранее в лаборатории констатировали внезапное наступление "солнечной зимы". Как сообщала "Правда.Ру", активность звезды упала до такого уровня, что ее коротковолновое излучение перестало фиксироваться приборами института. Астрономы, до этого отмечавшие признаки начала нового солнечного цикла, были удивлены произошедшим, однако отвергали предположение, что причиной отсутствия сигнала может быть сбой работы оборудования.

Возобновление вспышек подтвердило версию о неисправности.

"Рост солнечной активности показал, в числе прочего, нестабильность работы детектора на космическом аппарате GOES-15, который является сейчас основным для регистрации солнечных вспышек. С большой вероятностью в ближайшие дни информация по вспышкам в центре данных ФИАН будет переведена на данные с аппарата GOES-14", — сообщает Физический институт.

Источник фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Института физики им. Н. П. Лебедева РАН

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