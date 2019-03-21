Физики объяснили причину ускорения времени с возрастом

Группа ученых из американского Университета Дьюка выяснила причину того, почему с возрастом дни кажутся людям более короткими, чем в детстве. Об этом сообщает специализированное медицинские издание MedicalXpress.

Исследователи под руководством физика Эдриана Бежана считают, что такое временное несоответствие объясняется снижением с возрастом скорости обработки поступающей в мозг информации.

"Люди удивляются тому, что, по их воспоминаниям, дни в годы юности длились очень долго. Но дело не в том, что их переживания в то время были намного глубже и значительнее. Нет, просто в юности мозг обрабатывает информацию куда быстрее", - сказал руководитель научной группы.

В процессе старения происходят физические изменения в теле человека - сплетения нервов и нейронов увеличиваются в размерах и усложняются. Эти процессы удлиняют пути прохождения сигналов. С возрастом деградируют и сами пути, что приводит к усилению силы сопротивления потоку электрических сигналов. Все эти факторы в результате приводят к снижению скорости, с которой обрабатываются полученные мозгом образы.

Малыши воспринимают информацию, полученную органами зрения, намного быстрее взрослых. Пожилые люди за равный отрезок времени анализируют меньшей объем - поэтому им кажется, что время идет быстрее, заключают ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники Университета Флориды выявили механизм, благодаря которому наш мозг ориентируется в пространстве и помогает нам выбирать правильный путь к месту назначения. И в процессе исследования они заодно нашли ответ на вопрос о том, почему за час мы успеваем увидеть во сне события, длившиеся полдня.

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