NASA запустит свой первый луноход в 2023 году

Представители NASA — Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства — рассказали о намерении создать и отправить первый американский луноход на Луну в 2023 году.

Этот шаг, отметили в главном космическом ведомстве Соединенных Штатов Америки, станет первым этапом в реализации программы возвращения американцев на спутник планеты Земля.

Об этом сообщает тематический новостной портал Space. com.

Так, заявили в NASA, луноход займется долговременной и многомесячной работой по изучению полюсов Луны и поиску там значительных залежей воды. В американском космическом ведомстве также отметили, что аппарат будет "достаточно большим". По словам специалистов, его вес составит 300-500 килограмм.

Примечательно, что возвращение США на Луну стало главной задачей NASA после того, как пост главы государства занял Дональд Трамп. Так, американский президент неоднократно заявлял о необходимости постройки станций на орбите Луны, высадки на ее поверхности и создании "постоянной инфраструктуры" на спутнике планеты Земля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в декабре минувшего года над Беринговым морем произошел взрыв метеорита. Взрыв этот является крупнейшим после знаменитого случая в Челябинске в 2013 году. Об этом средства массовой информации рассказали в NASA.

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