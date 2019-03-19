Британцев предупредили о дефиците воды через 25 лет

Великобритания может столкнуться с дефицитом воды в течение ближайших 25 лет, если власти страны не предпримут никаких действия для предотвращения этой ситуации. Об этом сообщает издание "SkyNews" со ссылкой на заявление Национального агентства по охране окружающей среды.

"Примерно через 25 лет линии спроса и предложения пересекутся в точке, в которой у нас не будет достаточно воды для удовлетворения наших потребностей", - сказал исполнительный агентства Джеймс Беван.

Он отметил, что потребности в воде растущего населения Великобритании, численность которого к 2050 году предположительно достигнет 75 миллионов человек, на фоне изменения климата приведут к тому, что поставок воды в текущих масштабах будет недостаточно.

По мнению Бевана, изменить неблагоприятный прогноз можно лишь путем кардинального улучшения водопроводной инфраструктуры страны и одновременной социальной работы с населением. "Нужно, чтобы потеря воды была в глазах людей таким же социально неприемлемым действием, как, например, выдувание дыма в лицо ребенку и выброс пластиковых пакетов в море", - добавил эколог.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские ученые рассказали о тех регионах планеты Земля, которые в случае повышения температуры теоретически могут остаться без пригодной для потребления воды.

Читайте также: День воды: Стихия, без которой нам не жить

Синоптики предупредили о сильных апрельских морозах в ряде регионов России