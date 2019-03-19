Синоптики предупредили о сильных апрельских морозах в ряде регионов России

Гидрометцентр ожидает, что в целом апрель будет теплым, но в некоторых регионах страны прогнозирует крепкие морозы. Так, в Якутии по ночам температура воздуха может опускаться до -30 градусов. Заметно холоднее обычных для этого времени года показателей будет в Хабаровском крае.

На севере Центральной России температура воздуха составит -5 — -10 градусов, а на юге будет колебаться от 1-6 градусов ночью до 9-14 градусов днем. При этом, в Краснодарском крае ожидаются ночные заморозки при дневной температуре до 17 градусов тепла.

В северных регионах страны — Республике Коми, на северо-востоке Якутии, Чукотке, Таймыре, в Туруханском районе Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе станет примерно на один градус теплее нормы.

Теплее обычного, по оценке сотрудников Гидрометцентра, будет и в Москве — к концу апреля воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Росгидромет вынужден работать без спутников. По словам главы ведомства Максима Яковенко, российская метеорологическая группировка "умерла". Новый аппарат метеорологи планируют запустить в текущем году.

Источник фото: "Правда.Ру"

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