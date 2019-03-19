Рогозин пообещал "подстраховать" NASA при испытаниях пилотируемых кораблей

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пообещал, что Россия окажет поддержку коллегам из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) при испытаниях новых американских пилотируемых космических кораблей.
"Мы готовы подстраховать американских партнеров в случае задержки хода испытаний их новых пилотируемых кораблей", - написал Рогозин на своей странице в Twitter. Он добавил, что Россия согласна с предложением NASA по использованию российских космических кораблей для доставки на МКС международных экипажей.
Чуть раньше американское космическое управление и Роскосмос заключили соглашение, которые предусматривает покупку NASA двух дополнительных мест на российских кораблях "Союз" в 2019 и 2020 годах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты заявили о своем стремлении создать коалицию государств для совместного освоения Луна и организации на ней постоянного присутствия. Как уточнил глава NASA Джим Брайденстайн, международная коалиция организует доставку на Луну астронавтов, луноходов, посадочных модулей и различных роботизированных систем, поскольку цель новой экспедиции к спутнику Земли состоит в том, чтобы "остаться на ней на постоянной основе".
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