NASA обнаружило приближение к земле крупного астероида

22 марта к Земле приблизится крупный астероид, превышающий по размерам челябинский метеорит. Об этом сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA.

Астероид EA2, открытый учеными в начале марта, пронесется со скоростью 5 километров в секунду мимо Земли на расстоянии 300 тысяч километров, что ближе, чем расстояние до Луны. Размер астероида астрономы оценивают в 18 — 40 метров.

Отечественные астрономы считают приближение астероида "рядовым явлением". По оценке заведующего отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрия Вибе, это явление не окажет влияния на жизнь нашей планеты.

"Конечно, на таком незначительном расстоянии над поверхностью Земли небесные тела пролетают не очень часто. Но и не очень редко. Существуют списки предсказаний подобных явлений. И по этим спискам видно, что такие события достаточно рядовые", — передает слова Вибе "Парламентская газета".

Ранее "Правда.Ру" сообщала о совместном законопроекте МИДа и "Роскосмоса" о запрете присвоения государствами космических объектов и их ресурсов.

Источник фото: wikimedia. org

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