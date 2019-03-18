NYT: пилоты Boeing 737 MAX учились управлять лайнером на планшете

Почти все пилоты самолетов класса Boeing 737 MAX не были должны образом проинформированы по поводу особенностей воздушного лайнера.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Так, пишут авторы материала, многие пилоты обучались управлять самолетом с помощью приложения на IPad — обыкновенном планшете от компании Apple. Обычно, указывают журналисты из NYT, пилоты обучаются управлению воздушным судном на дорогостоящих аппаратах, максимально точно имитирующих кабину самолета.

Примечательно, что многие пилоты и авиакомпании обращались в компанию Boeing с требованием создать симулятор воздушного судна класса Boeing 737 MAX. Но в компании, пишут авторы материала, посчитали, что в этом нет особой необходимости. Там решили, что достаточно будет лишь уведомить пилотов устно об особенностях самолета.

О том, что система автоматически толкает нос Boeing 737 MAX вниз при определенных обстоятельствах, пилотов, сообщает The New York Times, якобы никто не уведомил.

Напомним, что за последние полгода в мире случилось сразу две катастрофы самолета этой модели. Так, в октябре минувшего года в Индонезии разбился Boeing 737 MAX. В результате ужасной трагедии погибли 189 человек. Неделю назад в Эфиопии разбился еще один Boeing 737 MAX. В результате катастрофы погибли 157 человек.

Подавляющее большинство государств Евросоюза, а также Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия и Ямайка приняли решение о запрете полета самолетов этой модели. В России же соответствующее решение на данный момент приняла лишь одна авиакомпания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что средства массовой информации рассказали о сходстве крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.

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