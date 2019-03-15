В этом году на рынок выйдут смартфоны со 100-мегапиксельной камерой

До конца текущего года в продаже появятся смартфоны с камерой в 100 мегапикселей.

Соответствующее заявление сделал директор департамента Qualcomm по управлению продуктами Джадд Хип.

Специалист отметил, что его компания — Qualcomm занимается исследованием и разработкой беспроводных средств связи — уже производит процессы для смартфонов, которые теоретически могут поддерживать камеры с разрешением до 192 Мп. Однако, отметил Джадд Хип, для обработки подобного изображения придется отключить ряд важных функций — например, задержку затвора и многокадровое шумоподавление.

Примечательно, что Джадд Хип не считает появление 100-мегапиксельных камер необходимостью. По словам главы департамента Qualcomm по управлению продуктами, это будет лишь маркетинговый ход с целью привлечь интерес к самому мобильному телефону, и, как следовательно, повысить его продажи. Появление телефонов с такими объективами не приведет к улучшению качества снимков, уверен Джадд Хип.

Хип указал, что похожая система реализована уже на целом ряде современных гаджетов, но разрешение их съемки по-прежнему остается невысоким.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам экспертов, старые кнопочные телефоны окончательно исчезнут к 2022 году. В минувшем году, например, их было продано на 3 % меньше, чем в году 2017-ом.

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