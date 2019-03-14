Microsoft устранила уязвимость в Windows, которая позволяла злоумышленникам получать доступ к любому компьютеру

Сотрудники "Лаборатории Касперского" выявили уязвимость в Windows 8 и Windows 10, которая позволяет получить полный контроль над удаленным компьютером. Примечательно то, что аналитики уже обращали внимание Microsoft на эту уязвимость.
Microsoft выпустила системную "заплатку" для устранения уязвимости и рекомендует компаниям, которые используют Windows 8 и Windows 10 в срочном порядке установить обновление.
В "Лаборатории Касперского" рассказали, что уязвимость находилась в графической подсистеме для расширения локальных привилегий. Специально написанный код позволял злоумышленникам получить полный контроль над компьютером и использовать его для своих целей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о найденной уязвимости в менеджере паролей Windows 10. Сотрудник Google обратил внимание пользователей на то, что в предустановленном на Windows 10 менеджере паролей Keeper обнаружена критическая уязвимость, позволяющая похищать данные пользователей.
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