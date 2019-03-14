Ученые из России добились "частичного оживления" клеток мамонта

Исследователи из Японии и России предприняли попытку "оживить" клетки мамонта, для этого они пересадили их в яйцеклетки мышей. Результаты стали более чем успешными, однако добиться полного восстановления жизнеспособности клеток ученым не удалось.

Пересаженные клетки начали проявлять активность, но процесс их деления ученым запустить не удалось. Поэтому говорить о полном "оживлении" клеток нельзя. Японский исследователь Кей Миямото отметил, что современная наука находится еще очень далеко от того момента, когда она сможет возродить мамонтов.

Для эксперимента ученые использовали мумию мамонтенка Юки, которая была обнаружена исследователями в 2010 году. Останки животного очень хорошо сохранились благодаря низкой температуре. Среди ученых сразу же возникла теория о том, что у мумии могли сохраниться живые клетки, которые можно использовать для возрождения древних животных. Возраст Юки оценивают в 29 тысяч лет.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала читателям о том, что ученые собирались клонировать мамонта Юки. Российско-японская группа ученых обнаружила хорошо сохранившийся фрагмент костного мозга еще в 2011 году во время комплексного исследования мумии.

Фото: Cyclonaut, wikipedia

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