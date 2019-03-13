Астронавт NASA восхитился ракетой "Союз"

Астронавт Ник Хейг осмотрел ракету-носитель "Союз-ФГ", которая 14 марта выведет на орбиту пилотируемый корабль. Помимо Хейга, в экипаж корабля войдут американка Кристина Кук и россиянин Алексей Овчинин.
"Директор по производству сказал нам, что это будет 1901 запуск ракеты "Союз". 40 тонн хорошо спроектированного оборудования и 270 тонн топлива — это инженерное чудо!" — написал астронавт в twitter.
Команда отправится в полет с космодрома Байконур. Экспедиция продлится 203 дня. Сейчас ракета находится в сборочном цехе филиала ракетно-космического центра "Прогресс" на космодроме.
Как сообщает пресс-служба "Роскосмоса", члены экипажа уже прошли вводный инструктаж и ознакомились с помещениями спускаемого аппарата и бытового отсека и активно готовятся к полету.
Накануне запуска корабля военные спасатели провели учения по отработке действий на случай нештатного приземления аппарата.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский космонавт Олег Артемьев назвал сумму командировочных, которые получают члены экипажа МКС.
Источник фото: страничка "Роскосмоса" в twitter
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