Российские ученые объяснили причину затишья перед штормом.

Образ ненадолго затихающего перед штормом моря часто используется писателями, художниками и кинематографистами. Но физическая природа этого явления до недавних пор оставалась невыясненной. Специалисты из Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде смогли, наконец, объяснить это природное явление.
В статье, опубликованной научным изданием Journal of Physical Ocenography, ученые рассказывают о лабораторном эксперименте, в ходе которого они создали миниатюрный шторм в небольшом канале с водой. Специальная камера производила съемки образования капель под влиянием ветра со скоростью десять тысяч кадров в секунду.
Оказалось, что при усилении ветра на воде возрастает количество пены, которая и сглаживает поверхность воды. Но уменьшение волн приводит к тому, что скорость ветра становится еще выше, а в результате он перерастает в настоящую бурю.
Нижегородское ученые ставили эксперимент, имитирующий условия морей умеренных широт. В ближайшее время они намерены выяснить, как происходят аналогичные процессы в арктических морях.
Результаты экспериментов позволят создать теоретические модели, повышающие точность метеопрогнозов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по оценке специалистов Управления океанических и атмосферных процессов США, аномальный рост силы атлантических ураганов в ближайшие годы может превратиться в угрозу для человечества.
Источник фото: pixabay.com
Читайте также
К концу века страшные ураганы сметут все живое на Земле
Прогноз: Нью-Йорк и Вашингтон могут уйти под воду
Красиво, но страшно: опубликовано фото гигантского урагана на Юпитере
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Президент Украины Петр Порошенко в случае поражения на выборах может бежать из страны.
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.