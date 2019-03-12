Российские ученые объяснили причину затишья перед штормом

Образ ненадолго затихающего перед штормом моря часто используется писателями, художниками и кинематографистами. Но физическая природа этого явления до недавних пор оставалась невыясненной. Специалисты из Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде смогли, наконец, объяснить это природное явление.

В статье, опубликованной научным изданием Journal of Physical Ocenography, ученые рассказывают о лабораторном эксперименте, в ходе которого они создали миниатюрный шторм в небольшом канале с водой. Специальная камера производила съемки образования капель под влиянием ветра со скоростью десять тысяч кадров в секунду.

Оказалось, что при усилении ветра на воде возрастает количество пены, которая и сглаживает поверхность воды. Но уменьшение волн приводит к тому, что скорость ветра становится еще выше, а в результате он перерастает в настоящую бурю.

Нижегородское ученые ставили эксперимент, имитирующий условия морей умеренных широт. В ближайшее время они намерены выяснить, как происходят аналогичные процессы в арктических морях.

Результаты экспериментов позволят создать теоретические модели, повышающие точность метеопрогнозов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по оценке специалистов Управления океанических и атмосферных процессов США, аномальный рост силы атлантических ураганов в ближайшие годы может превратиться в угрозу для человечества.

Источник фото: pixabay.com

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