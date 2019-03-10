Австралийский исследователь обнаружил неизвестных науке пауков

Энтомолог Джозеф Шуберт обнаружил на западе Австралии три новых вида пауков-павлина. Исследователь присвоил им имена: Maratus combustus, Maratus felinus и Maratus aquilus, а также рассказал об особенностях новых видов.

Ученый пояснил, что пауков-павлинов также называют пауки-скакуны. Они имеют очень маленький размер — с рисовое зерно. Яд пауков совсем не опасен для человека. Более того, пауки-павлины совсем не агрессивны. Укусить человека они могут только при сильной опасности.

Самцы пауков имеют очень яркий окрас, который они используют для привлечения самок. Их окрас может иметь самые яркие оттенки голубого, красного, желтого и оранжевого цвета.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об интересном инциденте на Международной космической станции. Космонавты сообщили, что из контейнера сбежал паук, доставленный для проведения экспериментов. Позже оказалось, что паук успешно вернулся на Землю.

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