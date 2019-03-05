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Источник Правда.Ру

На МКС почувствовали запах спирта после после открытия люка в Dragon-2

Наука

Члены экипажа МКС ощутили резкий запах спирта после того, как к ней причалил американский беспилотник Dragon-2. Для исследования прибывшего корабля космонавтам пришлось надеть противогазы.

На МКС почувствовали запах спирта после после открытия люка в Dragon-2.

Пробы показали превышение в атмосфере станции концентрации изопропилового спирта, по своей токсичности вдвое превосходящего этанол. Превышение могло сказаться на самочувствии команды и исправности приборов, так что пришлось запустить систему очистки воздуха.

До открытия люка Dragon-2 доля спирта в воздухе составляла одну десятую миллиграмма на кубометр, после — выросла до шести миллиграмов при предельно допустимой концентрации в 10 милиграммов.

"В настоящее время американская сторона разбирается с необычным запахом", — сообщил РИА Новости компетентный российский источник.

Dragon-2 причалил к МКС 3 марта. Как сообщает "Правда.Ру", это первый в истории полет пилотируемого частного космического корабля. Аппарат принадлежит компании Иолна Маска SpaceX. Уже следующим летом она намерена отправить на нем в космос человека, а пока тестирует свою разработку, перевозя в ней манекен.

Источник фото: nasa.gov

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Темы SpaceX МКС Dragon-2
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