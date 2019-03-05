Больше не будет: в России изготовили последний "Союз" с украинской системой управления

Российская Федерация изготовила последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", в которой используется украинская система управления.

Больше, сообщил средствам массовой информации анонимный источник в ракетно-космической отрасли, Россия при строительстве данных ракет-носителей не будет использовать системы управления, произведенные на Украине.

Согласно предоставленной информации, на замену "Союзам-ФГ" придут ракеты "Союз-2" с системой управления российского производства.

Украинские системы управления, что примечательно, изготавливаются в Харькове. Российские системы управления, отметим, будут производиться в Екатеринбурге.

Всего в период с 2001 по 2018 годы было осуществлено 67 запусков ракеты-носителя "Союз-ФГ". 66 из них были успешными.

Напомним, что единственный неудачный запуск ракеты-носителя данного типа произошел в октябре минувшего года. 11 октября состоялся плановый запуск "Союза-МС-10" с ракетой-носителем "Союз-ФГ". Но выйти на орбиту ему не удалось.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о денежных махинациях в украинском государственном концерне "Укроборонпром". Или эти деньги вернуться в казну Украины, объявил в эфире одного из украинских телеканалов генпрокурор страны, или представители "Укроборонпрома" "будут сидеть очень долго".

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