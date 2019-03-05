Больше не будет: в России изготовили последний "Союз" с украинской системой управления

Российская Федерация изготовила последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", в которой используется украинская система управления.
Больше, сообщил средствам массовой информации анонимный источник в ракетно-космической отрасли, Россия при строительстве данных ракет-носителей не будет использовать системы управления, произведенные на Украине.
Согласно предоставленной информации, на замену "Союзам-ФГ" придут ракеты "Союз-2" с системой управления российского производства.
Украинские системы управления, что примечательно, изготавливаются в Харькове. Российские системы управления, отметим, будут производиться в Екатеринбурге.
Всего в период с 2001 по 2018 годы было осуществлено 67 запусков ракеты-носителя "Союз-ФГ". 66 из них были успешными.
Напомним, что единственный неудачный запуск ракеты-носителя данного типа произошел в октябре минувшего года. 11 октября состоялся плановый запуск "Союза-МС-10" с ракетой-носителем "Союз-ФГ". Но выйти на орбиту ему не удалось.
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