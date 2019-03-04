Астрономы объяснили последствия "зимы на Солнце" для человечества

Солнечная активность, долгое время остававшаяся рекордно низкой, уменьшилась еще больше.
Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый рассказал, каким образом это скажется на повседневной жизни людей.
Так, указал ученый, столь низкая солнечная активность значительно снизит количество мощных магнитных бурь, которые, в свою очередь, негативно сказываются на работе некоторых электронных приборов и самочувствии людей.
Помимо этого, указал научный руководитель Института космических исследований РАН, согласно одной из теорий, с очень низкой солнечной активностью был связан так называемый Малый ледниковый период, продолжавшийся на Земле с середины 17 века по самый 18 век.
Также, что примечательно, по словам Льва Зеленого, в период пониженной солнечной активности на планете Земля будет происходить гораздо меньше северных сияний.
Напомним, что впервые ученые зафиксировали снижение солнечной активности в начале марта текущего года. Любопытно, что в прошлом году специалисты считали, будто в первых месяцах 2019 года уровень солнечной активности будет чрезвычайно высоким.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые зафиксировали рекордное падение солнечной активности. Инцидент специалисты назвали "невозможным" — уровень коротковолнового излучения звезды упал ниже порога чувствительности приборов.
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