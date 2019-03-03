Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Израильский лунный аппарат доставит на Луну "библиотеку человеческих знаний"

Наука

Израильский беспилотный аппарат SpaceIL Beresheet, отправленный на Луну в конце февраля, доставит на поверхность спутника Земли первую часть масштабной электронной библиотеки под названием "Архив на миллиард лет", где будут собраны все знания человечества на тот случай, если население планеты по какой-либо причине окажется отброшенным в своем развитии. 

Израильский лунный аппарат доставит на Луну

Аппарат доставит на Луну 21 никелевый диск, на которые была записана информация объемом более двухсот гигабайт. В архив включили англоязычную версию "Википедии", несколько десятков тысяч романов и справочников о пяти тысячах языках Земли, а также полтора миллиарда примеров переводов с одного языка на другой. 

Инициатива по доставке дисков с электронными библиотеками на Луну принадлежит частной организации Arch Mission Foundation. Проект включает в себя несколько этапов. В период с 2016 по 2050 года в околоземных пределах, на Луне и в глубоких шахтах на Земле предполагается разместить около 25 комплектов дисков с информацией по всем отраслям человеческих знаний. 

С 2050 по 2100 года все библиотеки будут снабжены маяками, которые будут время от времени посылать на Землю сигналы и ждать ответа от людей. Если ответа не поступит, то маяк начнет подавать специальный сигнал, позволяющий запеленговать его местоположение. По словам разработчиков, маяк будет работать миллионы лет. 

После 2100 года в компании рассчитывают разместить библиотеки с маячками по своей Солнечной системе. Функции библиотек также будут расширены, они станут способны к самовоспроизведению и будут самостоятельно извлекать материалы из окружающей среды для получения энергии и создания новых носителей. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что частный беспилотный космический корабль Crew Dragon компании SpaseX совершил успешную стыковку с Международной космической страницей. 

Читайте также: Handelsblatt: Венесуэле грозит серьезный топливный кризис

Капитану протаранившего южнокорейский мост российского судна продлили арест

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Луна космос библиотека космический аппарат
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Бремя кредита: как выбраться из долговой ямы
Недвижимость
Аренда жилья: как грамотно снять квартиру
Кошки
Породы кошек, которые любят собак
Новости Все >
Израильский лунный аппарат доставит на Луну "библиотеку человеческих знаний"
Беспилотный космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
Капитану протаранившего южнокорейский мост российского судна продлили арест
National Interest: штурмовая винтовка ШАК-12 "настоящий убийца" из России
Handelsblatt: Венесуэле грозит серьезный топливный кризис
В британском парламенте предложили расширить люки на подлодках для толстых моряков
Минздрав: среди россиян наиболее распространены расстройства непсихотического характера
Transparency International пригрозила Украине отменой безвиза с Евросоюзом
Сын погибшей от "Новичка" жительницы Эймсбери написал письмо Путину
США и Южная Корея проведут новые совместные военные учения
Читательский топ
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
Врачи: пилинг и отбеливание зубов – одни из самых опасных медицинских процедур
Зинджеи: рабы, которые чуть не погубили Арабский халифат
Специалисты составили рейтинг самых дешевых автомобилей в России
Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою

Телеканал NDTV сообщил о воздушном бою пакистанской и индийской авиации, в котором сошлись 32 военных самолета.

NDTV: Су-30 и F-16 впервые сошлись в настоящем бою
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Межрелигиозный диалог
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
США и Канада. Новости и аналитика
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Власть
Кто разваливает Россию через нацвопрос

"Охота на мужчин" в Дагестане с Хабибом Нурмагомедовым в качестве главного ревнителя мусульманских ценностей уже стала одной из хайповых тем.

Кто разваливает Россию через нацвопрос
Stratfor: Россия никогда не отдаст Крым
Политика. Новости и аналитика
Stratfor: Россия никогда не отдаст Крым
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Экономика
Госпрограмма развития Крыма подорожает еще на 50 миллиардов рублей
США и Канада. Новости и аналитика
SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота

Золото было получено американцами от боевиков ИГ* за выход из окружения.

SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота
Капитан протаранившего южнокорейский мост судна был русским и пьяным
Человеческий фактор
Капитан протаранившего южнокорейский мост судна был русским и пьяным
Новости Украины
Порошенко грубо сорвал шапку с девушки в Запорожье
Новости Белоруссии
Лукашенко выступил за единую валюту России и Белоруссии
Соломон Соловьев Фатальная формула Михаила Горбачева - Гороскоп дня Соломон Соловьев Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 4 Владимир Губарев Руслан Веснянко Попытка №2: коллекторы на службе "Нафтогаза" Руслан Веснянко
Комментарии
Росстат подсчитал среднюю зарплату федеральных чиновников
Кто разваливает Россию через нацвопрос
Кто разваливает Россию через нацвопрос
Transparency International пригрозила Украине отменой безвиза с Евросоюзом
Transparency International пригрозила Украине отменой безвиза с Евросоюзом
Капитану протаранившего южнокорейский мост российского судна продлили арест
Россия начала масштабные учения войск ПВО на юге страны
Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Россия начала масштабные учения войск ПВО на юге страны
Кто разваливает Россию через нацвопрос
Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Кто разваливает Россию через нацвопрос
Кто разваливает Россию через нацвопрос
Кто разваливает Россию через нацвопрос
Сын погибшей от "Новичка" жительницы Эймсбери написал письмо Путину
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
Transparency International пригрозила Украине отменой безвиза с Евросоюзом
Росстат подсчитал среднюю зарплату федеральных чиновников
В британском парламенте предложили расширить люки на подлодках для толстых моряков
Transparency International пригрозила Украине отменой безвиза с Евросоюзом
Transparency International пригрозила Украине отменой безвиза с Евросоюзом
История и современность Все >
Мэри Белл - страшные преступления 11-летней убийцы
Мэри Белл - страшные преступления 11-летней убийцы
Раскол русских эмигрантов во время Второй мировой войны
Раскол русских эмигрантов во время Второй мировой войны
National Interest: штурмовая винтовка ШАК-12 "настоящий убийца" из России
National Interest: штурмовая винтовка ШАК-12 "настоящий убийца" из России
Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Россия ответит на шаги США по милитаризации космоса
Россия ответит на шаги США по милитаризации космоса
Зинджеи: рабы, которые чуть не погубили Арабский халифат
Зинджеи: рабы, которые чуть не погубили Арабский халифат
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
СМИ Германии дали оценку российской гиперзвуковой ракете "Циркон"
За что султан наградил Федора Ушакова высшей наградой Турции
За что султан наградил Федора Ушакова высшей наградой Турции
Почему в СССР молчали о событиях в Тбилиси после разоблачения культа личности Сталина
Почему в СССР молчали о событиях в Тбилиси после разоблачения культа личности Сталина
В ожидании громкого фиаско: Любовь Соболь подала иск против «Конкорда»
В ожидании громкого фиаско: Любовь Соболь подала иск против «Конкорда»
Сельские изобретатели создали "Бухлодку" после "Бухлохода"
Сельские изобретатели создали "Бухлодку" после "Бухлохода"
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
Щелочная диета: за и против
Щелочная диета: за и против
Инновационные технологии в современной медицине
Инновационные технологии в современной медицине
Мужской гороскоп на март 2019 года для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на март 2019 года для всех знаков Зодиака
Секреты красоты великих женщин минувших эпох
Секреты красоты великих женщин минувших эпох
Ухаживаем за кожей в холод
Ухаживаем за кожей в холод
Ухаживаем за руками в зимний период
Ухаживаем за руками в зимний период
Женский гороскоп на март 2019 года для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на март 2019 года для всех знаков Зодиака
Баланс цинка в организме обеспечат всего три продукта
Баланс цинка в организме обеспечат всего три продукта
Ученые предложили диагностику гипертонии по новым показателям
Ученые предложили диагностику гипертонии по новым показателям
Мужское Все >
Интересные и неизвестные факты о рыбе
Интересные и неизвестные факты о рыбе
Рыбалка ранней весной
Рыбалка ранней весной
Чего хотят женщины в дизайне загородного дома
Чего хотят женщины в дизайне загородного дома
Хорошая изоляция в доме - залог энергоэффективности
Хорошая изоляция в доме - залог энергоэффективности
От производственных отходов до предметов искусства
От производственных отходов до предметов искусства
Инструкция по наведению порядка в квартире
Инструкция по наведению порядка в квартире
Использование меди в интерьере: плюсы и минусы
Использование меди в интерьере: плюсы и минусы
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Интересы
Великая поминальная суббота: как помочь ушедшим?
Великая поминальная суббота: как помочь ушедшим?
"Бог в душе", личный и подчиненный
"Бог в душе", личный и подчиненный
Породы кошек, которые любят собак
Породы кошек, которые любят собак
Человек и собака: кто в доме хозяин?
Человек и собака: кто в доме хозяин?
Почему стоит завести домашнего питомца
Почему стоит завести домашнего питомца
Восемь мифов о собаках
Восемь мифов о собаках
Породы кошек, которые любят купаться
Породы кошек, которые любят купаться
Рассвет сознательных машин: думать как человек
Рассвет сознательных машин: думать как человек
Рыбаки покормили семью диких кабанов
Рыбаки покормили семью диких кабанов
Существуют два знака Зодиака, которые сами себе могут испортить жизнь
Существуют два знака Зодиака, которые сами себе могут испортить жизнь
Как понять, что вы экстраверт
Как понять, что вы экстраверт
Три правила жизни счастливого человека
Три правила жизни счастливого человека
Покупка собаки - какая ответственность за этим стоит
Покупка собаки - какая ответственность за этим стоит
"Чужой 5" может может выйти на экраны
"Чужой 5" может может выйти на экраны
Как жить так, чтобы жизнь доставляла радость
Как жить так, чтобы жизнь доставляла радость
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе

Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.

Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
Россия в зеркале казахстанской революции
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Евросоюз
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Новости Молдовы
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ