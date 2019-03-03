Израильский лунный аппарат доставит на Луну "библиотеку человеческих знаний"

Израильский беспилотный аппарат SpaceIL Beresheet, отправленный на Луну в конце февраля, доставит на поверхность спутника Земли первую часть масштабной электронной библиотеки под названием "Архив на миллиард лет", где будут собраны все знания человечества на тот случай, если население планеты по какой-либо причине окажется отброшенным в своем развитии.

Аппарат доставит на Луну 21 никелевый диск, на которые была записана информация объемом более двухсот гигабайт. В архив включили англоязычную версию "Википедии", несколько десятков тысяч романов и справочников о пяти тысячах языках Земли, а также полтора миллиарда примеров переводов с одного языка на другой.

Инициатива по доставке дисков с электронными библиотеками на Луну принадлежит частной организации Arch Mission Foundation. Проект включает в себя несколько этапов. В период с 2016 по 2050 года в околоземных пределах, на Луне и в глубоких шахтах на Земле предполагается разместить около 25 комплектов дисков с информацией по всем отраслям человеческих знаний.

С 2050 по 2100 года все библиотеки будут снабжены маяками, которые будут время от времени посылать на Землю сигналы и ждать ответа от людей. Если ответа не поступит, то маяк начнет подавать специальный сигнал, позволяющий запеленговать его местоположение. По словам разработчиков, маяк будет работать миллионы лет.

После 2100 года в компании рассчитывают разместить библиотеки с маячками по своей Солнечной системе. Функции библиотек также будут расширены, они станут способны к самовоспроизведению и будут самостоятельно извлекать материалы из окружающей среды для получения энергии и создания новых носителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что частный беспилотный космический корабль Crew Dragon компании SpaseX совершил успешную стыковку с Международной космической страницей.

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