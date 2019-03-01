На МКС отправят манекен главной героини фильмов "Чужой"

Манекен главной героини знаменитой серии научно-фантастических фильмов "Чужой" — Эллен Рипли — отправится 2 марта на беспилотном корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию.

Об этом сообщает издание Space. com. Согласно предоставленной информации, отправкой манекена знаменитой героини займется американская космическая корпорация SpaceX.

По словам представителей компании, манекен Эллен Рипли на Международной космической станции ждет работа. Так, специалисты разместят на манекене несколько сенсорных датчиков, которые будут считывать различные показания во время полета Эллен Рипли на беспилотном корабле. По словам представителей SpaceX, это поможет в дальнейшем сделать полеты более безопасными для астронавтов.

Отметим, что отправить на беспилотном корабле Crew Dragon людей, а не манекенов, SpaceX надеется уже летом текущего года. Примечательно, что запланированный полет астронавтов к Международной космической станции на новом корабле уже неоднократно откладывался.

Напомним, что культовый научно-фантастический фильм "Чужой" вышел в далеком 1979 году, сразу же снискав славу среди кинокритиков и зрителей. Сюжет киноленты рассказывает о космическом корабле далекого будущего, пассажиры которого вынуждены лицом к лицу столкнуться с кровожадным инопланетянином. Лишь героине американской актрисы Сигурни Уивер — той самой Эллен Рипли — удается выжить.

Собравший больше ста миллионов долларов в прокате, фильм "Чужой" получил несколько продолжений: "Чужие", "Чужой — 3" и "Чужой: Воскрешение".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что астрономы рассказали о встрече планеты Земля с астероидом, похожим на человеческий череп.

Фото: кадр из фильма "Чужой".

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