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Источник Правда.Ру

Apple выпустит складной iPhone с подогревом экрана

Наука

Всемирно известная корпорация Apple в ближайшее время может выпустить складной смартфон с подогревом экрана.

Apple выпустит складной iPhone с подогревом экрана. 399832.jpeg

Об этом стало известно после публикации соответствующего патента ведомством по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки.

Отметим, что если американская компания все-таки выпустит складной iPhone, то считаться новатором в этом не будет. Дело в том, что уже давно вышли на прилавки складные Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X.

Однако, эксперты и рядовые пользователи сомневаются в том, что гибкие экраны выдержат многократное сгибание и разгибание. Представители американской корпорации Apple соглашаются с уязвимостью конструкции и предлагает следующее решение проблемы.

Так, говорят американские инженеры, больше всего от сгибания и разгибания дисплеи страдают на морозе. Для этого, указывают специалисты из Apple, и необходимо обеспечить экран нового смартфона системой подогрева. Это, уверены они, обеспечит безопасность конструкции нового гаджета.

Примечательно, что свое новое детище крупная американская корпорация выпустит не раньше 2020 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Apple Тим Кук рассказал о планах компании снизить цену на продукцию компании в тех государствах, в которых национальная валюта наиболее сильно страдает по отношению к доллару.

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