Ученые помогают избавиться от фобий с помощью виртуальной реальности

Как сообщает Pora.ru, виртуальная реальность (VR) помогает взрослым людям с расстройствами аутистического спектра справиться с имеющимися у них страхами.

Ученые из Ньюкаслского университета провели исследование с применением современных технологий, в котором приняли участие восемь добровольцев в возрасте от 18 до 57 лет. Всем была присуща какая-то фобия: одни боялись замкнутого пространства, высоты, переполненных автобусов, пауков, темноты или даже детей.

Для каждого участника эксперимента был составлен индивидуальный сценарий VR-комнаты, в которой картинка проецируется на стену помещения. С человеком сначала беседовали о его страхе, а затем в течение четырех минут проецировали картинки. На протяжении виртуальных сессий рядом с испытуемыми находились их родные или близкие.

Спустя полтора месяца ученые с добровольцами вновь обсуждали их фобии. Выяснилось, что пятеро из восьми стали меньше испытывать страх по тому или иному поводу. Через полтора года виртуальных сеансов люди избавились от своих фобий.

Исследователи сделали вывод, что с помощью виртуальной реальности существует реальный шанс вылечить фобии у людей. Но для эксперимента, как задумано учеными, будет привлечено большее количество участников.

Аутисты помимо фобий имеют проблемы, связанные со сложностью понимания эмоций людей. Для решения этой проблемы в будущем предлагается использовать специально для этого разработанные "умные" очки Google Glass.

Фото: rosregistr.ru

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