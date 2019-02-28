Science Alert: марсоход нашел неизвестные микроорганизмы

Марсоход Zoë, проходящий испытания в чилийской пустыне Атакама, обнаружил ранее неизвестные науке бактерии. Специалисты тестировали способность марсохода отбирать и анализировать пробы грунта на глубине 80 сантиметров. Считается, что из всех уголков земли климатические условия этой пустыни наиболее близки к марсианским.

Биолог из Йельского университета в Сингапуре Стивен Пойнтинг сообщил изданию Science Alert, что находка дает новую надежду на обнаружение жизни на Марсе.

— Подповерхность Атакамы содержит высокоспециализированные микробы, которые могут процветать в соленых щелочных марсианских почвах, и недавние измерения значительного выброса метана с поверхности Марса предполагают, что там также могут процветать бактерии, использующие метан, — отметил ученый.

Сохраниться на поверхности Красной планеты бактерии не могли из-за сильной радиации, но вероятность их обнаружения под ней ученые не исключают. Наиболее перспективными участками для поиска Стивен Пойнтинг считает русла древних марсианских рек.

Марсоход способен пробуривать разведочные шурфы глубиной до 2 метров. Но до этого этапа исследователи пока не дошли.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об открытии специалистов NASA, заявивших о возможности превращения камней на Луне в воду под действием солнечного ветра.

Источник фото: nasa.gov

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