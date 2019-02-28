Департамент природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы сообщил о появлении в районе Братеево пары бобров. Они построили хатку на берегу Москва-реки недалеко от Бесединского моста. Этих животных на юго-востоке столицы обнаружили впервые за много лет.
В городском правительстве возвращение бобров считают признаком улучшения экологической обстановки в мегаполисе, поскольку в грязной воде животные обитать не могут. Москвичей и гостей столицы просят не подкармливать этих грызунов, чтобы они не отучались добывать себе пищу самостоятельно.
Однако, участники группы "ЭкоПротест Подмосковье — мы вместе" не разделяют оптимизма чиновников. Активисты называют появление грызунов в столице угрозой для зеленых насаждений.
"После уничтожения бобровой плотины в подмосковном лесу, бобры начали планомерно грызть все попадающиеся деревья — уничтожено уже около гектара "зеленых легких". Судя по последним фотографиям, бобры идут на Москву", — цитирует telegram-паблик "Рай и МКАД" слова участников группы.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о жалобах жителей подмосковных Мытищ на бобров, которые "режут" деревья на берегах Яузы.
Источник фото: mos.ru
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