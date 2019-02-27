"Виноваты" вулканы: ученые назвали еще одну причину вымирания динозавров

Принято считать, что динозавры умерли из-за падения на планету Земля гигантского метеорита или астероида. Но падение небесного тела, заявляют ученые, лишь усугубило ситуацию.
Об этом говорят ученые из Швейцарии.
Так, говорят исследователи, настоящей причиной вымирания динозавров стали вулканы. Из-за их извержения условия существования динозавров резко и всерьез ухудшились, указывают швейцарские ученые.
Чтобы прийти к столь любопытному выводу, эксперты отправились на Деканское плоскогорье в Индии. С тамошних базальтовых плато ученые взяли несколько проб и установили датировку извержений местных вулканов. Выяснилось, что извержение вулканов там произошло порядка 66 миллионов лет тому назад.
Данная цифра идет вразрез с теорией о том, что динозавры вымерли от падения метеорита, указывают ученые из Швейцарии. Так, говорят они, было принято считать, что гибель древних животных случилась из-за падения в северо-западной части полуострова Юкатан на дно Мексиканского залива небесного тела, которое и спровоцировало вулканические активности.
Но, заявляют ученые из Швейцарии, извержение вулканов на Деканском плоскогорье в Индии произошло на несколько десятков тысяч лет раньше, нежели на полуострове Юкатан в Мексиканском заливе рухнуло загадочное небесное тело. Таким образом, объясняют они, непоправимые изменения в климате начались еще задолго до его падения.
Значит, "виноваты" в гибели динозавров все-таки в первую очередь вулканы, подводят итоги исследователи из Швейцарии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в кусочке бирманского янтаря исследователи Китайского геологического университета обнаружили улитку, которой около 99 миллионов лет.
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