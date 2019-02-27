WhatsApp ввел новый запрет для пользователей

После последнего обновления мессенджера WhatsApp у пользователей пропала возможность добавлять в групповые чаты людей, у которых они не записаны в контактах. Таким образом, разработчики хотят противодействовать массовым созданиям групповых чатов для спама.
Другими словами, теперь приглашение в групповой чат может прийти только от пользователя, который есть в ваших контактах. Приглашение от сторонних пользователей будут сразу же блокироваться.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о запрете использовать Telegram, WhatsApp и Viber российским чиновникам. По информации "Известий" чиновникам пригрозили увольнением за использование популярных мессенджеров.
Также "Правда.Ру" сообщала о том, что приложение WhatsApp начнет собирать данные пользователей для их дальнейшей обработки. По заявлению разработчиков, личные данные пользователей нужны для генерации личной ленты рекомендаций, как в популярных социальных сетях.
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