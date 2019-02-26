Ученые: бытовая химия с триклозаном может препятствовать лечению инфекций

Портал Phys. org опубликовал статью, в которой рассматривается негативное воздействие триклозана — вещества, часто используемого при производстве бытовой химии.

Чтобы определить степень воздействия триклозана на организм человека, исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе использовали две группы инфицированных мышей. Обе группы мышей лечили антибиотиками, однако одна группа мышей подвергалась постоянному воздействию триклозана.

Результат исследования показал, что триклозан влияет на живые клетки таким образом, что они прекращают процесс фотосинтеза. Из-за этого клетка перестает вырабатывать необходимые материалы для своего развития. Ученые отметили, что это существенно уменьшает эффективность применения антибиотиков.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об американских ученых, которые установили, что сахар приводит к возникновению раковых клеток.

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