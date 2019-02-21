Росгидромет работает без действующих метеорологических спутников

У Росгидромета нет собственных метеорологических спутников, российская метеорологическая группировка спутников "умерла". Об этом в ходе заседания коллегии службы заявил глава ведомства Максим Яковенко.

Он подчеркнул, что специалисты Росгидромета изучают опыт Японии, использующей в метеорологии малые спутники "запускаемые на полгода-год на невысокие орбиты". В нынешнем году российские метеорологи предпримут попытку пробного запуска первого такого спутника. Для этой цели у ведомства есть два ракеты-носителя, способные вывести на орбиты в 115 и 300 километров груз весом до 15 кг.

Метеорологи также ведут переговоры с одной из отечественных IT-компаний для организации временного спутникового наблюдения за процессом таяния льдов.

Ранее глава Росгидромета предупредил россиян о глобальных переменах в климате планеты и возрастании количества опасных природных явлений. В минувшем году российские метеорологи зафиксировали более тысячи опасных явлений, что на 15% превысило показатели 2017 года.

Напомним, "Правда.Ру" писала о том, как жители Курганской области получили необычное сообщение от местного управления МЧС. Вместо привычного оповещения о сильном ветре и опасности гололедицы, им пришло сообщение с цифрами "66.763916".

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