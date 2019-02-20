Испытан на новом топливе первый серийный ракетный двигатель РД-108А

Специалисты из Объединенной двигателестроительной корпорации сообщают, что завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А, работающего на новом ракетном топливе.
Так, ранее при подобных запусках использовали керосин. Сейчас же в качестве топлива, отмечают эксперты, использовался нафтил.
Примечательно, что нафтил уже использовали для запуска третьей ступени ракеты "Союза-2" в 2017 году.
Замена керосина на нафтил, отмечают в Объединенной двигателестроительной корпорации, часть модернизации "Союза-2".
Эксперты отмечают, что нафтил отличается от используемого в РН типа "Союза" топлива Т-1 относительно меньшим содержанием ароматических соединений. Таким образом, указывают специалисты, нафтил позволит выводить на все типы орбит больше полезной нагрузки, чем при использовании химического ракетного двигателя.
Напомним, что двигатели класса РД-107 служат на первых и вторых ступенях всех ракет-носителей семейства "Союз" вот уже больше полувека. Любопытно, что перед отправкой двигателя непосредственному заказчику, механизм проходит сложную, трехэтапную систему контроля качества.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению иностранных средств массовой информации, все страны мира в скором времени выстроятся в очередь за военной техникой и вооружением Российской Федерации.
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