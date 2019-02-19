СМИ узнали об изменении указа по "ракете для Луны"

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА "Новости", что в проект создания новой российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну планируется внести ряд изменений. Прежде всего, будет изменен главный конструктор проекта - с РКК "Энергия" на РКЦ "Прогресс".
Помимо изменения конструкторов, проект разработки ракеты дополнят подробностями, связанными с освоением и исследованием лунной поверхности. Помимо проекта самой ракеты, в подготовке находятся еще два документа, которые определяют основы государственной политики в области космической деятельности и основные тезисы федеральной космической программы.
По словам источника, все три документа будут подготовлены и переданы в правительство до 20 марта 2019 года. Напомним, 19 января глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин официально заявил, что госкорпорация готова приступить к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", которая будет использована в программе освоения Луны.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о разработке новой ракеты-носителя космического назначения "Союз-7". На данный момент разработка находится на стадии эскизного проектирования в ракетно-космическом центре "Прогресс".
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