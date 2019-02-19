iPhone проиграл в рейтинге из лучших смартфонов мира

Издание Business Insider составило рейтинг лучших смартфонов. По мнению аналитиков издания, лучшим на сегодняшний день смартфоном является OnePlus 6T.

Эксперты отмечают, что за сравнительно небольшую стоимость — 550 долларов, владелец 6T получает качественный смартфон, который отвечает всем требованиям современных технологий. Помимо стандартных функций, 6T поддерживает возможность беспроводной зарядки, водонепроницаем, а также имеет качественную камеру и отличный дизайн.

Второе место в рейтинге занял продукт от Apple — iPhone XR. Смартфон признали лучшим смартфоном компании. Третье место поделили сразу две модели смартфонов Google — Pixel 3 и Pixel 3 XL. Эксперты подчеркнули, что именно эти смартфоны первыми получают обновления для Android от Google, что выделяет их среди других смартфонов.

Четвертое место в списке лучших смартфонов занял телефон от Samsung — Galaxy Note 9. Эксперты отмечают высокую производительность устройства в связке с качественными 6,4-дюймовым экраном.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что специалисты определили смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Лидерами в списке самых опасных смартфонов стали устройства компании Xiaomi.

Также "Правда.Ру" публиковала слова представителя комитета Государственной думы Российской Федерации по науке и образованию Геннадия Онищенко о том, что смартфоны вызывают рак.

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