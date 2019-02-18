В России создают космическую яхту "Селена" для богатых туристов

Частные космические компании в России разрабатывают яхту "Селена", которая сможет доставлять туристов на околоземную орбиту, об этом сообщает агенство "РИА Новости". Всего планируется построить три космических корабля такого типа.

По словам генерального конструктора НПО "Авиационно-космические технологии", полеты планируется начать уже в ближайшие пять лет.

Конструкторы приступили к созданию корабля три года назад. Известно, что "Селена" будет взлетать с обычных аэродромов на высоту до 140 километров. Затем корабль вернется обратно в земную атмосферу. На данном этапе разработчики определяют наиболее оптимальное для туристов время нахождения на околоземной орбите Земли.

Известно также, что полет на яхте обойдется туристам в 300 тысяч долларов. Одна яхта вместит до шести пассажиров.

О планах по развитию космического туризма ранее заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он пообещал, что через несколько лет до Международной космической станции можно будет долететь за три часа и рассказал про планы обустройства МКС каютами с иллюминаторами, зонами для питания, беговой дорожкой и возможностью выхода в интернет из космоса.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что в России решили доставить на Луну тяжелый луноход для разработки полезных ресурсов земного спутника в 2031-2035 годах.

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