Немецкие СМИ: Россия становится крупнейшей IT-державой

Технологическое развитие отечественных IT-компаний превращает Россию в одну из крупнейших "IT-держав" мира, считают журналисты немецкого делового издания "Handelsblatt". Однако в России до сих пор отсутствуют корпорации мирового значения.
В статье отмечается, что компании, работающие в IT-индустрии, отличаются широким применением инновационных технологией и высокой прибылью.
По данным немецкого издания, доходы группы "Яндекс" за 2018 год увеличились на 36% по сравнению с предыдущим, достигнув отметки в 1,8 миллиардов долларов. Общая прибыль компании возросла на впечатляющие 480% - до 660 миллионов долларов. Российская поисковая система "становится одновременно аналогом Amazon, Google, Uber и TomTom", выходя за рамки обычной интернет-торговли.
"Российские компании прилежны, находчивы и гибки в реализации своих идей", - пишут немецкие журналисты. Однако подчеркивают, что согласно индексу инноваций Bloomberg, Россия в 2018 году занимает только 27 место в мире. Первое место занимает Южная Корея, второе - Германия.
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что Сбербанк планировал купить около 30% ценных бумаг компании "Яндекс". Сближение главного банка страны и неофициального символа цифровой России связывают с тем, что Сбербанк является владельцем приоритетной "золотой" акции "Яндекса". Однако эта привилегия не позволяет принимать активное участие в управлении компанией.
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