Исследователи пещер нашли в Англии древние "ворота в ад"

Интересную находку обнаружила группа британских исследователей Subterranea Britannic. Прогуливаясь по пещерам, они обнаружили большое количество магических символов на камнях, а также адские ворота, которые могли использоваться для различных ритуалов.
Ранее исследователи полагали, что эти символы — обычное граффити, однако после тщательного анализа стало ясно, что символы наносились, чтобы удержать злые силы в пещере. Исследователи считают, что под одним из камней иссеченных символами находится вход в потусторонний мир. Об этом говорят и символы на камне.
По мнению исследователей, местные жители хотели оградить себя от бед, которые могут подстерегать их в этой пещере, поэтому и наносили защитные знаки.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о сенсационном открытии исследователей, которые обнаружили наскальные рисунки в пещере Нерха и пришли к выводу, что авторами этих рисунков являются неандертальцы.
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