Исследователи пещер нашли в Англии древние "ворота в ад"

Интересную находку обнаружила группа британских исследователей Subterranea Britannic. Прогуливаясь по пещерам, они обнаружили большое количество магических символов на камнях, а также адские ворота, которые могли использоваться для различных ритуалов.

Ранее исследователи полагали, что эти символы — обычное граффити, однако после тщательного анализа стало ясно, что символы наносились, чтобы удержать злые силы в пещере. Исследователи считают, что под одним из камней иссеченных символами находится вход в потусторонний мир. Об этом говорят и символы на камне.

По мнению исследователей, местные жители хотели оградить себя от бед, которые могут подстерегать их в этой пещере, поэтому и наносили защитные знаки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о сенсационном открытии исследователей, которые обнаружили наскальные рисунки в пещере Нерха и пришли к выводу, что авторами этих рисунков являются неандертальцы.

Читайте также:

Неандертальцы баловались живописью

В Риме найдена пещера основателей города

Кунгурская ледяная пещера уже 100 лет чарует туристов